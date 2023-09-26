Юные куряне смогут бесплатно получить путевки в курские санатории

Юные куряне смогут бесплатно поправить свое здоровье в санаториях «Соловушка» и «Соловьиные зори».

Дети в возрасте от семи до 17 лет включительно могут получить путевки на осенние заезды в санатории.Ребята могут отдыхать, обследоваться и лечиться, не прерывая обучение в школе. Заезд в областной санаторий «Соловьиные зори» состоится с 28 сентября по 18 октября, а санаторий «Соловушка» примет детей с 3 по 23 октября.Путевку предоставят в комитете соцзащиты населения города, уд. Пигорева, 2/17, кабинет №12 в понедельник и пятницу с 09:00 до 13:00, а в среду с 13:45 до 18:00. Все вопросы по телефону — 32-54-79.