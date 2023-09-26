С 1 октября в новую маршрутную сеть Курска внесут корректировки
Корректировки будут внесены с учетом обращений жителей города.
Маршрут 43г будет продлен от «СТ им. Мичурина» до «П. Березовая роща», а 73м соответственно сокращен от «П. Березовая роща» до «СТ им. Мичурина».
Новой конечной остановкой маршрута 85м станет «Орловская улица», 89г продлят от «ТЦ «Континент» до остановки «Просторная улица».
На маршруте 42м конечной станет остановка «2-я Агрегатная улица», а 88г продлевается от «Магазина «Полет» до остановки «1-я Агрегатная улица».
Автобусы по маршруту 41 с 1 октября в центр города с проспекта Н. Плевицкой пройдут через Крымскую улицу, а обратно – через Сумскую улицу.
С изменениями в расписании и маршрутах можно ознакомиться в наших карточках. Обновленная схема доступна на сайте: https://clck.ru/34s9rC. Для организации маршрута жители могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс». Операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную для тех, у кого нет доступа в интернет.