В Курской области продлены сроки действия ограничительных мер на пребывание граждан в лесах

С 25 сентября в очередной раз продлены сроки действия ограничительных мер на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

С апреля 2023 года в области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, порубочные остатки, сухую траву и бытовые отходы. В леса региона ограничивается въезд автомобилей, за исключением спецтранспорта.На сегодняшний день за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима вынесено 16 постановлений об административных правонарушениях.В настоящее время в регионе сохраняется сухая ветреная погода. Класс пожарной опасности на территории Курской области варьируется от III до V. В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта 8-4712-53-04-25, номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.