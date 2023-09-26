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В Курской области продлены сроки действия ограничительных мер на пребывание граждан в лесах

 С 25 сентября в очередной раз продлены сроки действия ограничительных мер на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 С апреля 2023 года в области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, порубочные остатки, сухую траву и бытовые отходы. В леса региона ограничивается въезд автомобилей, за исключением спецтранспорта.

На сегодняшний день за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима вынесено 16 постановлений об административных правонарушениях.

  В настоящее время в регионе сохраняется сухая ветреная погода. Класс пожарной опасности на территории Курской области варьируется от III до V. В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта 8-4712-53-04-25, номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.
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