В Курской областной хотят ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции

Депутаты Курской областной Думы выступили с инициативой ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции.

Речь идет о розничной продаже спиртного в распивочных заведениях.Вопрос уже рассмотрели на заседании постоянного комитета по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию Курской областной Думы.Главная цель идеи о дополнительных ограничениях - наделить региональные власти возможностью самостоятельно регулировать время работы так называемых "наливаек", расположенных в районах многоэтажной застройки. Пьяные дебоши поздними вечерами, которые порой происходят возле распивочных, очень нервируют население, которое жалуется во все инстанции, в том числе депутатам.Курские депутаты предлагают ограничить время работы распивочных, например, десятью часами вечера.Депутаты намерены внести свою инициативу в Государственную Думу.