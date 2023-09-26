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В Курской областной хотят ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции

Депутаты Курской областной Думы выступили с инициативой ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. 

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Речь идет о розничной продаже спиртного в распивочных заведениях.
Вопрос уже рассмотрели на заседании постоянного комитета по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию Курской областной Думы.

Главная цель идеи о дополнительных ограничениях - наделить региональные власти возможностью самостоятельно регулировать время работы так называемых "наливаек", расположенных в районах многоэтажной застройки. Пьяные дебоши поздними вечерами, которые порой происходят возле распивочных, очень нервируют население, которое жалуется во все инстанции, в том числе депутатам.

Курские депутаты предлагают ограничить время работы распивочных, например, десятью часами вечера.

Депутаты намерены внести свою инициативу в Государственную Думу.
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