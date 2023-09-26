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Лента новостей / В регионе

В Курской области организован масштабный конкурс для добровольческих отрядов

На территории Курской области организован масштабный конкурс для добровольческих отрядов «Добро.Отряд46».

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Организаторы — министерство внутренней и молодежной политики Курской области и ОБУ «Областной Дворец молодёжи».

Участвовать в конкурсе могут волонтеры, представители некоммерческих организаций, сотрудники государственных учреждений, коммерческие компании и другие инициативные группы, возраст участников которых от восьми лет.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в Единой информационной системе «DOBRO.RU» по ссылке https://dobro.ru/event/10466519
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