В Курской области организован масштабный конкурс для добровольческих отрядов
На территории Курской области организован масштабный конкурс для добровольческих отрядов «Добро.Отряд46».
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Участвовать в конкурсе могут волонтеры, представители некоммерческих организаций, сотрудники государственных учреждений, коммерческие компании и другие инициативные группы, возраст участников которых от восьми лет.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в Единой информационной системе «DOBRO.RU» по ссылке https://dobro.ru/event/10466519