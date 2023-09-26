«Телекомпания «ТАКТ» - Акция подготовлена совместно Курским областным краеведческим музеем, Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области и региональным Министерством культуры.Как пишет
Списки музеев, время их работы и описание экспозиций можно найти на сайтах Курского областного краеведческого музея и Туристско-информационного центра Курской области.
Куряне могут посетить краеведческий музей бесплатно
27 сентября, во Всемирный день туризма, можно будет бесплатно посетить областной краеведческий музей и его филиалы.
Фото пресс-службы администрации Курской области