Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне могут посетить краеведческий музей бесплатно

27 сентября, во Всемирный день туризма, можно будет бесплатно посетить областной краеведческий музей и его филиалы.


Фото пресс-службы администрации Курской области

Читайте также

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Акция подготовлена совместно Курским областным краеведческим музеем, Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области и региональным Министерством культуры.

 Списки музеев, время их работы и описание экспозиций можно найти на сайтах Курского областного краеведческого музея и Туристско-информационного центра Курской области.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

При обстреле приграничных районов Курской области есть пострадавшие

Куряне могут создать логотип своего региона для Международной выставки

Готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 93%

В Курской области организован масштабный конкурс для добровольческих отрядов

В Курской областной хотят ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске