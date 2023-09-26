Готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 93%

В настоящее время ведомством оформляются акты и паспорта готовности потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону.

Из 3751 имеющегося в Курске многоквартирного дома 2078 подключены к центральному отоплению, при этом подавляющее большинство – к тепловым сетям АО «Квадра» – Курская генерация». В 2023 году филиалом заменено более 23600 п. м теплосетей в однотрубном исчислении, что позволяет оценить готовность предприятия к отопительному сезону на 96%.В комитете ЖКХ подчеркнули, что не все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН предоставили весь необходимый пакет документов для получения акта проверки и паспорта готовности. В отношении семи УК и 53 ТСЖ, ЖСК и ТСН направлены письма в адрес Госжилинспекции Курской области и в прокуратуру города, а также составлены акты с оформлением замечаний со сроком устранения до 10 октября.Готовность детских садов и школ к отопительному сезону составляет 100%.