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Куряне могут создать логотип своего региона для Международной выставки

Началось региональное голосование на сайте Международной выставки-форума «Россия». 
Фото пресс-службы выставки-форума «Россия»

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Собрать свой вариант логотипа можно в разделе «Создаем вместе»: https://russia.ru/logo. Самая популярная версия сочетания букв, выбранная курянами, может быть использована при подготовке нашей области к выставке.

Для участия в игре «Создаем вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате PNG.

Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет действовать до 12 апреля 2024 года. Гости смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Курская область активно готовится к открытию выставки, где будут представлены самые крупные достижения региона.
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