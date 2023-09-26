https://russia.ru/logo. Самая популярная версия сочетания букв, выбранная курянами, может быть использована при подготовке нашей области к выставке.Собрать свой вариант логотипа можно в разделе «Создаем вместе»:
Для участия в игре «Создаем вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате PNG.
Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет действовать до 12 апреля 2024 года. Гости смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Курская область активно готовится к открытию выставки, где будут представлены самые крупные достижения региона.
Куряне могут создать логотип своего региона для Международной выставки
Началось региональное голосование на сайте Международной выставки-форума «Россия».
Фото пресс-службы выставки-форума «Россия»