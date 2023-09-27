В Курской области продолжается строительство автомобильной дороги 2-е
Продолжается строительство автомобильной дороги 2-е Плоское-Черновец-Владимировка-Сейм протяженностью почти 7 км в Пристенском и Мантуровском районах.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Новая дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы и позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность сел Владимировка и Сейм. Здесь также планируется организовать движение общественного транспорта.
Завершение работ на объекте запланировано в октябре текущего года