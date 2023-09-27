Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области продолжается строительство автомобильной дороги 2-е

 Продолжается строительство автомобильной дороги 2-е Плоское-Черновец-Владимировка-Сейм протяженностью почти 7 км в Пристенском и Мантуровском районах.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

Читайте также

 Работы на объекте начались весной. Ранее на этой территории была труднопроходимая грунтовая дорога. На данный момент на трех километрах магистрали лежит черный щебень – обработанный битумом каменный материал, с его помощью выполняется устройство основания полотна. На другом участке продолжается отсыпка. 
 Новая дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы и позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность сел Владимировка и Сейм. Здесь также планируется организовать движение общественного транспорта.

  Завершение работ на объекте запланировано в октябре текущего года
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Фатежском районе установлен факт незаконной добычи песка

При обстреле приграничных районов Курской области есть пострадавшие

Куряне могут создать логотип своего региона для Международной выставки

Готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 93%

Куряне могут посетить краеведческий музей бесплатно

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске