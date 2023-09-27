В Курской области продолжается строительство автомобильной дороги 2-е

Продолжается строительство автомобильной дороги 2-е Плоское-Черновец-Владимировка-Сейм протяженностью почти 7 км в Пристенском и Мантуровском районах.





Работы на объекте начались весной. Ранее на этой территории была труднопроходимая грунтовая дорога. На данный момент на трех километрах магистрали лежит черный щебень – обработанный битумом каменный материал, с его помощью выполняется устройство основания полотна. На другом участке продолжается отсыпка.Новая дорога соединит Пристенский и Мантуровский районы и позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность сел Владимировка и Сейм. Здесь также планируется организовать движение общественного транспорта.Завершение работ на объекте запланировано в октябре текущего года