В Фатежском районе установлен факт незаконной добычи песка
В адрес Минприроды Курской области поступили материалы от ОМВД России по Фатежскому району по факту незаконной добычи полезных ископаемых.
Фото с официальной сайта Курская область
По результатам проверки виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также был определен размер причиненного окружающий среде вреда, он составил более 52 тысяч рублей.
После того как постановление о назначении административного наказания вступит в законную силу, виновному лицу будет направлена претензия о добровольном возмещении причиненного вреда.