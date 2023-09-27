Курский «Авангард» – среди лидеров турнирной таблицы ФНЛ-2

Футбольный клуб «Авангард» в нынешнем сезоне выступает в Футбольной Национальной Лиге-2 в дивизионе Silver.

«Сине-белые» проводят успешную кампанию, в рамках которой идут в группе лидеров турнирной таблицы первенства. Всем любителям футбола рекомендуется посетить источник VseProSport, на котором регулярно публикуются свежие новости из мира футбола и других видов спорта.

Понижение в классе явно пошло на пользу курскому коллективу. В серебряном дивизионе ФНЛ-2 «Авангард» демонстрирует стабильные результаты – 20 набранных очков по итогам 11-ти сыгранных туров. Это второй показатель в лиге, «соловьи» уступают лишь «Новосибирску», которые имеют в своем активе 23 очка.

«Авангард» лидирует в чемпионате по нескольким показателям, так, например, курская команда на данном этапе ФНЛ-2 забила больше всех голов – 22. Особенно ярким выдался последний матч против белгородского «Салюта», в котором «сине-белые» обыграли соперника со счетом 6:1.

Следующий матч с участием «Авангарда» состоится 1 октября 2023 года. Соперником коллектива из Курска станет лидер турнирной таблицы «Новосибирск».