В Фатежском районе установлен факт незаконной добычи песка

В адрес Минприроды Курской области поступили материалы от ОМВД России по Фатежскому району по факту незаконной добычи полезных ископаемых.

Сотрудники министерства организовали внеплановую выездную проверку. Она проводилась в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства по вопросу нарушения природоохранного законодательства на территории урочища Красное Фатежского района. К проверке были привлечены и специалисты аккредитованной лаборатории. Они установили факт незаконной добычи песка в указанном месте.По результатам проверки виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также был определен размер причиненного окружающий среде вреда, он составил более 52 тысяч рублей.После того как постановление о назначении административного наказания вступит в законную силу, виновному лицу будет направлена претензия о добровольном возмещении причиненного вреда.