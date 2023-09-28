Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Фатежском районе установлен факт незаконной добычи песка

В адрес Минприроды Курской области поступили материалы от ОМВД России по Фатежскому району по факту незаконной добычи полезных ископаемых.
Фото с официальной сайта Курская область

Читайте также

Сотрудники министерства организовали внеплановую выездную проверку. Она проводилась в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства по вопросу нарушения природоохранного законодательства на территории урочища Красное Фатежского района. К проверке были привлечены и специалисты аккредитованной лаборатории. Они установили факт незаконной добычи песка в указанном месте.

По результатам проверки виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также был определен размер причиненного окружающий среде вреда, он составил более 52 тысяч рублей.

После того как постановление о назначении административного наказания вступит в законную силу, виновному лицу будет направлена претензия о добровольном возмещении причиненного вреда.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область по-прежнему на четвертой строчке экологического рейтинга

Пешеходные городские лестницы продолжают ремонтировать

В Курской области планируется проверка готовности систем оповещения

Беспилотник ВСУ атаковал Курскую область

В Фатежском районе установлен факт незаконной добычи песка

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске