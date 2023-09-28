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Лента новостей / В регионе

В Курской области планируется проверка готовности систем оповещения

4 октября в Курской области планируется проведение комплексной проверки готовности систем оповещения населения с включением средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до жителей региона.


Фото из официальной группы ВК Курская область

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Для всех угроз, в числе которых природные, техногенные и биолого-социальные аварии, в качестве оповещения предусмотрен сигнал «Внимание всем!». Он сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

  Для уточнения информации можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112
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