В Курской области планируется проверка готовности систем оповещения
4 октября в Курской области планируется проведение комплексной проверки готовности систем оповещения населения с включением средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до жителей региона.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Для уточнения информации можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112