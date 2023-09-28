Курская область по-прежнему на четвертой строчке экологического рейтинга

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета этого года.

Курская область в нем по-прежнему занимает 4-ю строчку.Министерство природных ресурсов региона информационно открыто для курян. Ведомство оперативно публикует актуальную экологическую информацию и отрабатывает обращения граждан.«Национальный экологический рейтинг» рассчитывается с 2007-го и публикуется с весны 2008 года. Он составляется по итогам каждого сезона. В основу расчета берется 21 критерий. С более подробной информацией о рейтинге можно ознакомиться на сайте greenpatrol.ru.