Владимир Пономарев: ЦСКА не станет чемпионом в этом году

Футбольный клуб «ЦСКА» после летней распродажи своих лидеров ожидаемо демонстрирует не самые стабильные результаты, находясь в середине турнирной таблицы.

Бывший игрок «армейцев» Владимир Пономарев считает, что в таком составе команда не может претендовать на чемпионский титул. В эти выходные столичный коллектив примет на своем поле «Балтику». Посмотреть прогноз на спорт сегодня, включая это противостояние, можно на сайте «РБ».

Бывший футболист «ЦСКА» Владимир Пономарев предположил, смогут ли «армейцы» побороться за чемпионство в этом сезоне. «На старте сезона «ЦСКА» уже упустил много очков с не самыми сильными соперниками. Надо находиться в зоне лидеров, только в этом случае можно надеяться на золотые медали. Находясь в середине турнирной таблицы, морально тяжело догонять впереди идущие команды. Если «армейцы» выиграют 3-4 игры, то будет не все потеряно. Но сделать это очень сложно.

В клубе уже все нервничают – и игроки, и тренерский штаб, и руководство. У «ЦСКА» нет стабильной игры, команда сейчас на пути становления. Большую роль сыграли травмы лидеров, особенно в оборонительной линии. Если защита играет ужасно, никакой Акинфеев не поможет», - сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».