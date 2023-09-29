Мобильное приложение ГИС ЖКХ обновлено

Это приложение, которое помогает решить ряд проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства с помощью смартфона, и теперь его функционал стал еще проще.







Изменения произошли в разделе «Запросы о наличии или отсутствии задолженности за ЖКУ», где теперь отображается идентификационный код адреса ФИАС. Доработан выбор адреса объекта, которым может выступать помещение в многоквартирном доме или комната в таком помещении, жилой дом или комната в нём, блок в жилом доме блокированной застройки или комната в таком блоке. Поиск по помещению или комнате также реализован.Пользователи, у которых есть непогашенные судебные задолженности по оплате ЖКУ, теперь могут направлять обращения организациям или ГЖИ прямо в системе. По паспорту или СНИЛСу можно найти информацию в реестре сведений о задолженности, при этом система теперь уведомляет о новых задолженностях или о снятии прошлой. Последнее нововведение также облегчит работу управляющим организациям.