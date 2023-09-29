В Курске появятся еще 33 пункта учета интенсивности дорожного движения

В областном центре до конца года появятся еще 33 пункта учета интенсивности дорожного движения.

На курских дорогах уже модернизировано 42 светофорных объекта и работают 110 пунктов учета интенсивности.Полученные данные об интенсивности дорожного движения и средней скорости транспортных средств позволяют настроить светофоры на более загруженных участках автодорог.Внедрение технологии позволяет организовать приоритет проезда транспорта, увеличить пропускную способность на перекрестках и повысить комфорт и безопасность всех участников дорожного движения.Так, например, на улице Радищева благодаря техническому оснащению в сентябре удалось сохранить среднюю скорость движения транспорта, которая была зафиксирована летом. С июня по август она составляла в среднем 36,1 км/ч.