В Курской области заработала горячая линия по гриппу и ОРВИ

В Курской области со 2 по 13 октября будет работать горячая линия по гриппу и ОРВИ.

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - В Управлении Роспотребнадзора курян проинформируют об эпидситуации, ответят на вопросы, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими. Также обратившиеся на горячую линию узнают о респираторном этикете и действиях в случае заболевания членов семьи.Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:в Курске 8-800-300-84-50в Железногорске 8 (47148) 2-46-49во Льгове 8 (47140) 2-14-88в Судже 8 (47143) 2-16-38в Щиграх 8 (47145) 4-39-65.Также круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).