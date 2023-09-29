В Курской области заработала горячая линия по гриппу и ОРВИ
В Курской области со 2 по 13 октября будет работать горячая линия по гриппу и ОРВИ.
Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:
в Курске 8-800-300-84-50
в Железногорске 8 (47148) 2-46-49
во Льгове 8 (47140) 2-14-88
в Судже 8 (47143) 2-16-38
в Щиграх 8 (47145) 4-39-65.
Также круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).