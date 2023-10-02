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Школьники из Медвенки стали участниками первых всероссийских соревнований по футболу

 Школьники из Медвенки стали участниками первых всероссийских соревнований по футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций.
Фото Школьной футбольной лиги РФС

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Матчи прошли в Лужниках. Школьная футбольная лига Российского футбольного союза – новый массовый проект, участниками которого уже стали около 1200 ребят.

Команда Медвенской средней общеобразовательной школы, составленная из игроков 2010-2011 годов, стала победительницей регионального этапа и получила право выступить в Москве.

Всего наши ребята провели пять игр. Групповой этап медвенская команда завершила на третьем месте. Парни были сильнее сверстников из Москвы, вничью завершили встречу с футболистами Санкт-Петербурга, но уступили соперниками из Тверской области.

 В плей-офф медвенская сборная боролась за 9-е место. В первом матче прошли команду из Татарстана, а поединок с тюменскими ребятами оказался самым боевым и напряженным. В основное время и куряне, и их соперники забили по два гола, а вот в серии пенальти удача была на стороне школьников из Тюмени. В итоге ребята из Медвенки завоевали 10-е место из 16 команд.
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