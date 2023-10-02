Школьники из Медвенки стали участниками первых всероссийских соревнований по футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций.

Матчи прошли в Лужниках. Школьная футбольная лига Российского футбольного союза – новый массовый проект, участниками которого уже стали около 1200 ребят.Команда Медвенской средней общеобразовательной школы, составленная из игроков 2010-2011 годов, стала победительницей регионального этапа и получила право выступить в Москве.Всего наши ребята провели пять игр. Групповой этап медвенская команда завершила на третьем месте. Парни были сильнее сверстников из Москвы, вничью завершили встречу с футболистами Санкт-Петербурга, но уступили соперниками из Тверской области.В плей-офф медвенская сборная боролась за 9-е место. В первом матче прошли команду из Татарстана, а поединок с тюменскими ребятами оказался самым боевым и напряженным. В основное время и куряне, и их соперники забили по два гола, а вот в серии пенальти удача была на стороне школьников из Тюмени. В итоге ребята из Медвенки завоевали 10-е место из 16 команд.