С 8 октября начнутся регулярные рейсы туристического электропоезда Белгород – Поныри

туристического электропоезда Белгород – Поныри

Время отправления со станции Белгород – 10:05, в 13:06 поезд будет прибывать в Поныри. Обратно состав будет отправляться в 16:25 и прибывать в Белгород в 19:47.Остановки предусмотрены на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево.Пассажиры туристического поезда смогут посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс «Курская битва». Вход и экскурсия в музее оплачивается отдельно.Купить билет на туристический электропоезд можно в кассах или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».