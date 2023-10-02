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С 8 октября начнутся регулярные рейсы туристического электропоезда Белгород – Поныри

туристического электропоезда Белгород – Поныри
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Время отправления со станции Белгород – 10:05, в 13:06 поезд будет прибывать в Поныри. Обратно состав будет отправляться в 16:25 и прибывать в Белгород в 19:47.

Остановки предусмотрены на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево.

 Пассажиры туристического поезда смогут посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс «Курская битва». Вход и экскурсия в музее оплачивается отдельно.

  Купить билет на туристический электропоезд можно в кассах или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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