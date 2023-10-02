С 8 октября начнутся регулярные рейсы туристического электропоезда Белгород – Поныри
туристического электропоезда Белгород – Поныри
Фото из официальной группы ВК Курская область
Остановки предусмотрены на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево.
Пассажиры туристического поезда смогут посетить Поныровский историко-мемориальный музей и новый мемориальный комплекс «Курская битва». Вход и экскурсия в музее оплачивается отдельно.
Купить билет на туристический электропоезд можно в кассах или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».