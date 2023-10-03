В Тимском районе выявлены нарушения водного законодательства

В Минприроды Курской области поступила жалоба от жителя Тимского района.

Мужчина сообщил о нарушении водного законодательства в селе Рогозцы. Сотрудники Минприроды совместно с заявителем выехали на указанное место, информация подтвердилась.Было установлено, что земельный участок, на котором расположен пруд на р.Рогозец, арендует юридическое лицо. Уровень воды в пруду находится ниже проектной отметки. В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе складировались отходы производства и потребления: использованные автомобильные покрышки, изделия из шифера, древесно-кустарниковые отходы. Также установлено, что у юридического лица отсутствует договор водопользования.На место были вызваны сотрудники полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия процессуального решения.