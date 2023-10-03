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В ближайшее время в Курск поступит 10 электробусов

В Курске продолжается модернизация всех видов общественного транспорта, в рамках которой проводится полное обновление подвижного состава.


 
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта

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В ближайшее время в Курск поступит 10 электробусов КАМАЗ-6282, изготовленных в городе Нефтекамске на заводе ПАО «НЕФАЗ».

Новую технику планируется эксплуатировать по маршруту 7Э «Онкоцентр – Московская площадь» с 1 декабря, после обучения водителей и обкатки машин. Маршрут позволит жителям Магистрального проезда быстрее добираться до центра города и усилит транспортную доступность микрорайона.

Кроме того, на конечном остановочном пункте «Онкоцентр» и в депо будут установлены 3 зарядные станции к электробусам.

 
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