В Курске продолжается модернизация всех видов общественного транспорта, в рамках которой проводится полное обновление подвижного состава.







В ближайшее время в Курск поступит 10 электробусов КАМАЗ-6282, изготовленных в городе Нефтекамске на заводе ПАО «НЕФАЗ».Новую технику планируется эксплуатировать по маршруту 7Э «Онкоцентр – Московская площадь» с 1 декабря, после обучения водителей и обкатки машин. Маршрут позволит жителям Магистрального проезда быстрее добираться до центра города и усилит транспортную доступность микрорайона.Кроме того, на конечном остановочном пункте «Онкоцентр» и в депо будут установлены 3 зарядные станции к электробусам.