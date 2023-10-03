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Лента новостей / Спорт

«Локомотив» не планирует вести переговоры со Спартаком по Джикии

Капитан Спартака и сборной России Георгий Джикия в последнее время не входит в планы главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, поэтому в СМИ все чаще возникают трансферные слухи вокруг защитника. 

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Одним из вариантов назывался «Локомотив», но глава совета директоров «железнодорожников» опроверг эти предположения. События РПЛ можно выгодно использовать без собственных вложений, для этого существуют бонусы БК «Винлайн», список которых представлен по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/bonusy-bukmeker/vinlajn/.
«Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем новые покупки. Сейчас наша команда полностью укомплектована, до января времени еще много. По Георгию запросов точно не было. Никто не сомневается, что Джикия – качественный футболист, способный принести пользу любой команде РПЛ. Мы не обсуждали его кандидатуру, и даже в перспективе этого нет. У нас в обороне выступают молодые футболисты, которые начинают формировать надежную защиту. Пока нет необходимости вести переговоры со Спартаком о покупке Джикии», - сказал глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».   
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