«Локомотив» не планирует вести переговоры со Спартаком по Джикии

Капитан Спартака и сборной России Георгий Джикия в последнее время не входит в планы главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, поэтому в СМИ все чаще возникают трансферные слухи вокруг защитника.