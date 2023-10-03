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Музей Победы пригласил курян на тематическую онлайн-программу ко Дню учителя

5 октября интернет-пользователей ждут сразу две экскурсии по виртуальным выставкам.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Выставки посвященны подвигу учителей в годы Великой Отечественной войны.

Во время экскурсии по выставке «День учителя» виртуальные посетители увидят более 30 раритетов из фондов Музея Победы. Онлайн-гости смогут ознакомиться с архивными фотографиями, документами и личными вещами преподавателей и узнают о подвигах учителей в годы войны.

Значительная часть выставки посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны.

Зрителям расскажут о преподавателях-ополченцах, о профессорах, которые совершили научный прорыв в годы войны. Среди них, к примеру, Степан Балезин — химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники.

Для самых маленьких интернет-пользователей подготовили мастер-класс, во время которого ребятам покажут, как сделать закладку для книги в виде собачки.
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