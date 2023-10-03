Музей Победы пригласил курян на тематическую онлайн-программу ко Дню учителя
5 октября интернет-пользователей ждут сразу две экскурсии по виртуальным выставкам.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Во время экскурсии по выставке «День учителя» виртуальные посетители увидят более 30 раритетов из фондов Музея Победы. Онлайн-гости смогут ознакомиться с архивными фотографиями, документами и личными вещами преподавателей и узнают о подвигах учителей в годы войны.
Значительная часть выставки посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны.
Зрителям расскажут о преподавателях-ополченцах, о профессорах, которые совершили научный прорыв в годы войны. Среди них, к примеру, Степан Балезин — химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники.
Для самых маленьких интернет-пользователей подготовили мастер-класс, во время которого ребятам покажут, как сделать закладку для книги в виде собачки.