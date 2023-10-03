Музей Победы пригласил курян на тематическую онлайн-программу ко Дню учителя

5 октября интернет-пользователей ждут сразу две экскурсии по виртуальным выставкам.

Выставки посвященны подвигу учителей в годы Великой Отечественной войны.Во время экскурсии по выставке «День учителя» виртуальные посетители увидят более 30 раритетов из фондов Музея Победы. Онлайн-гости смогут ознакомиться с архивными фотографиями, документами и личными вещами преподавателей и узнают о подвигах учителей в годы войны.Значительная часть выставки посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны.Зрителям расскажут о преподавателях-ополченцах, о профессорах, которые совершили научный прорыв в годы войны. Среди них, к примеру, Степан Балезин — химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники.Для самых маленьких интернет-пользователей подготовили мастер-класс, во время которого ребятам покажут, как сделать закладку для книги в виде собачки.