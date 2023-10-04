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При обстреле Рыльска со стороны ВСУ пострадала женщина

В течение ночи беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три района Курской области. 

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В результате этих ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах произошли отключения электричества. Об этом сообщил глава района Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады уже приступили к работе по восстановлению электроснабжения.

Так же приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы
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