При обстреле Рыльска со стороны ВСУ пострадала женщина
В течение ночи беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три района Курской области.
Аварийные бригады уже приступили к работе по восстановлению электроснабжения.
Так же приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы