На улицах Мирной и Никитской отремонтируют дороги

В Курске начался капитальный ремонт дорог на улицах Мирной и Никитской.

Работы на улице Мирной ведутся за счет средств, сэкономленных с ремонтных работ 2023 года, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Рабочие на улице занимаются демонтажем бортового камня. По окончании работ на участке улицы протяженностью более 800 м уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят и отремонтируют бордюры и тротуары, а также нанесут разметку.Капитальный ремонт продолжается и на улице Никитской. В настоящий момент специалисты устраняют проблему нависания грунта на проезжую часть. В скором времени дорожники начнут срезать поврежденный асфальт, чтобы в дальнейшем приступить к укладке.