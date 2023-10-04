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На улицах Мирной и Никитской отремонтируют дороги

В Курске начался капитальный ремонт дорог на улицах Мирной и Никитской.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Работы на улице Мирной ведутся за счет средств, сэкономленных с ремонтных работ 2023 года, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Рабочие на улице занимаются демонтажем бортового камня. По окончании работ на участке улицы протяженностью более 800 м уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят и отремонтируют бордюры и тротуары, а также нанесут разметку.

Капитальный ремонт продолжается и на улице Никитской. В настоящий момент специалисты устраняют проблему нависания грунта на проезжую часть. В скором времени дорожники начнут срезать поврежденный асфальт, чтобы в дальнейшем приступить к укладке.

 
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