На улицах Мирной и Никитской отремонтируют дороги
В Курске начался капитальный ремонт дорог на улицах Мирной и Никитской.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Рабочие на улице занимаются демонтажем бортового камня. По окончании работ на участке улицы протяженностью более 800 м уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят и отремонтируют бордюры и тротуары, а также нанесут разметку.
Капитальный ремонт продолжается и на улице Никитской. В настоящий момент специалисты устраняют проблему нависания грунта на проезжую часть. В скором времени дорожники начнут срезать поврежденный асфальт, чтобы в дальнейшем приступить к укладке.