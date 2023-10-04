В период с 10 по 13 октября девять улиц останется без света

В Железнодорожном округе Курска с 10 по 13 октября отключат свет.

АО «Курские электрические сети» в эти дни проведут очередные ремонтные работы.С 10 по 13 октября с 9-00 до 16-00 света не будет:ул. Новая Первомайская 2 - 54; 1 - 49;Новый Первомайский п-к 1 - 19; 2 - 20;Фрунзе 100 - 106.11 октября с 9-00 до 12-00 свет отключат на улицах:1-я Стрелецкая 25 - 91, 22 - 100;2-я Стрелецкая 1 - 35, 2 - 44;3-й Средний переулок 1 - 25;Новосёловка 1 - 3;Малая Новосёловка 1 - 35, 2 - 40;2-я Новосёловка 2 - 40.Телефон для справок: 26-32-10.