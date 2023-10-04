В период с 10 по 13 октября девять улиц останется без света
В Железнодорожном округе Курска с 10 по 13 октября отключат свет.
С 10 по 13 октября с 9-00 до 16-00 света не будет:
ул. Новая Первомайская 2 - 54; 1 - 49;
Новый Первомайский п-к 1 - 19; 2 - 20;
Фрунзе 100 - 106.
11 октября с 9-00 до 12-00 свет отключат на улицах:
1-я Стрелецкая 25 - 91, 22 - 100;
2-я Стрелецкая 1 - 35, 2 - 44;
3-й Средний переулок 1 - 25;
Новосёловка 1 - 3;
Малая Новосёловка 1 - 35, 2 - 40;
2-я Новосёловка 2 - 40.
Телефон для справок: 26-32-10.