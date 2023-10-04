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В Курске прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Губернатор Курской области в режиме видеоконференции провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

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Участники совещания обсудили вопросы контроля оборота товаров легкой промышленности и продуктов сферы животноводства, поставляемых в бюджетные организации.

 В течение года больше всего нарушений законодательства произошло в сферах реализации алкогольной продукции, лекарственных средств, автозапчастей, а также продуктов пищевой промышленности.

 Региональными Управлением Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федеральной налоговой службой, таможней и полицией на системном уровне проводятся профилактические мероприятия для недопущения реализации контрафактной продукции.
Региональными Управлением Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федеральной налоговой службой, таможней и полицией на системном уровне проводятся профилактические мероприятия для недопущения реализации контрафактной продукции.

 Так, с января Управлением Россельхознадзора по Курской и Орловской областям отобрано 196 проб в 66 социальных организациях. В 35 пробах выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

Курской таможней за прошедший период 2023 года проведено 41 проверочное мероприятие. По их итогам выявлено более 500 единиц товаров с признаками контрафактности и около 47 тысяч единиц продукции с нарушением правил маркировки. Все товары изъяты для принятия дальнейших решений в соответствии с действующим законодательством.

 Подводя итог встрече, глава региона подчеркнул, что во многом благодаря тесному взаимодействию правоохранительных, контрольно-надзорных и региональных органов государственной власти достигнут положительный результат по предотвращению незаконного оборота продукции легкой промышленности
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