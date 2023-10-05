Семьи с детьми до двух лет имеют право на бесплатное получение молочных продуктов

В Курске оказывается дополнительная мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению молочными продуктами питания детей первых двух лет жизни.







Как рассказали в комитете социальной защиты населения города, право на бесплатное получение молочных продуктов (молоко, кефир, творог, биолакт) и сухих смесей имеют:- дети из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции;- дети, имеющие группу инвалидности;- дети из малоимущих семей;- дети из семей, в которых одновременно родились трое и более детей.Заявление можно подать в комитете социальной защиты населения города (ул. Пигорева, 2/17, тел. 32-54-79), а получить продукцию - в девяти раздаточных пунктах молочной кухни.