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Семьи с детьми до двух лет имеют право на бесплатное получение молочных продуктов

В Курске оказывается дополнительная мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению молочными продуктами питания детей первых двух лет жизни.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Как рассказали в комитете социальной защиты населения города, право на бесплатное получение молочных продуктов (молоко, кефир, творог, биолакт) и сухих смесей имеют:
- дети из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции;
- дети, имеющие группу инвалидности;
- дети из малоимущих семей;
- дети из семей, в которых одновременно родились трое и более детей.

Заявление можно подать в комитете социальной защиты населения города (ул. Пигорева, 2/17, тел. 32-54-79), а получить продукцию - в девяти раздаточных пунктах молочной кухни.
 


 
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