Семьи с детьми до двух лет имеют право на бесплатное получение молочных продуктов
В Курске оказывается дополнительная мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению молочными продуктами питания детей первых двух лет жизни.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
- дети из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции;
- дети, имеющие группу инвалидности;
- дети из малоимущих семей;
- дети из семей, в которых одновременно родились трое и более детей.
Заявление можно подать в комитете социальной защиты населения города (ул. Пигорева, 2/17, тел. 32-54-79), а получить продукцию - в девяти раздаточных пунктах молочной кухни.