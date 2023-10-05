В ближайшее время вступят в силу законы подписанные сегодня губернатором Курской области

Внесены изменения в закон о перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных районов и органами государственной власти.

Теперь полномочия по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и по подготовке единого документа переданы на уровень органов государственной власти.Принят проект закона, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности, для которых устанавливается нулевая ставка по «упрощенке» и патенту на два налоговых периода. Речь идет о тех, кто впервые зарегистрировал бизнес в Курской области.Будет установлена налоговая ставка по «упрощенке» 1% для ИП, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 5% — для тех, кто ориентируется на «доходы минус расходы». Эта мера поддержки также рассчитана для начинающих предпринимателей и будет действовать в течение 2 налоговых периодов и распространятся на тех, кто не попал под действие первого закона.Особое внимание уделяется строительству в регионе новых спортивных объектов. Для организаций, которые планируют реализовать в Курской области инвестиционные проекты по строительству объектов спорта, вводится льгота по налогу на имущество. Принимаемая социальная налоговая льгота будет способствовать росту уровня строительства новых современных спортивных объектов и общей обеспеченности спортивными сооружениями.