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В Курской области устраняют последствия непогоды

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате непогоды, которая обрушилась на Курскую область 7 октября.


Фото с официальной сайта Курская область

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Из-за порывистого ветра до 20 м/с и повреждений линий электропередачи отключения электроснабжения затронули 16 районов региона. В оперативном устранении нарушений было задействовано 37 бригад энергетиков: 174 специалиста и 68 единиц спецтехники. К утру электроснабжение было восстановлено в большинстве населенных пунктов.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области, о полной ликвидации последствий непогоды пока говорить рано. Сегодня в регионе продолжается шквалистый ветер и уже зафиксированы новые локальные отключения электроснабжения в некоторых районах области.

Аварийно-восстановительные бригады продолжают устранение технологических нарушений.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения можно по телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220
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