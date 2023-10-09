В Курской области устраняют последствия непогоды
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате непогоды, которая обрушилась на Курскую область 7 октября.
Фото с официальной сайта Курская область
Как сообщили в Министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области, о полной ликвидации последствий непогоды пока говорить рано. Сегодня в регионе продолжается шквалистый ветер и уже зафиксированы новые локальные отключения электроснабжения в некоторых районах области.
Аварийно-восстановительные бригады продолжают устранение технологических нарушений.
Сообщить о нарушениях энергоснабжения можно по телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220