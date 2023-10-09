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Новинки недели
Сегодня, 10:15
Alison Goldfrapp ''In Electric Blue''
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Новая музыка
Alison Goldfrapp ''In Electric Blue''
Ten Tonnes ''Dancing, Alone''
TattooIN ''По Траектории''
FILLY ''Best Friend''
Nothing But Thieves ''Tomorrow Is Closed''
Tom Gregory ''Never Look Back''
Purple Disco Machine ''Bad Company''
ШАРЫ и Нежность На Бумаге ''Твои Обстоятельства''
The Chemical Brothers ''No Reason''
Kelli-Leigh ''Never Dance Again''
Лента новостей
В Курске на конечных остановках общественного транспорта установят туалеты
Сегодня, 13:28
Курским бюджетникам обещают проиндексировать зарплату
Сегодня, 12:33
На 5 улицах Курска временно отключат газ
Сегодня, 11:00
В Курской области стартует отопительный сезон
Сегодня, 10:00
В Курской области устраняют последствия непогоды
Сегодня, 09:55
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