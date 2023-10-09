Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:00 На 5 улицах Курска временно отключат газ 11 октября в Курске приостановят подачу газа. Читайте также В Курске 12 октября на 13 улицах Сеймского округа отключат газ Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду Как сообщает Министерство ЖКХ, 11 октября будут вестись ремонтные работы на газопроводе среднего давления.С 9-00 до 15-00 будет прекращена подача газа в Курске на улицах Новомосковская, Липецкая, Генерала Григорова, Росинка, Липецкий проезд. +0 -0