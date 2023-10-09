В Курске на конечных остановках общественного транспорта установят туалеты

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил мэрии обустроить конечные остановки общественного транспорта.

По словам главы города там необходимо установить туалеты для водителей и мусорные баки.На необустроенные остановки куряне жалуются в соцсетях.— На моих страницах пишут, отсутствуют павильоны, нет туалетов, и водители вынуждены по кустикам бегать, — рассказал глава региона.Мэрии было поручено исправить все недочеты и установить остановочные павильоны, оборудовать туалеты для водителей, сделать освещение и установить мусорные баки.