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Лента новостей / В регионе

В Курске на конечных остановках общественного транспорта установят туалеты

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил мэрии обустроить конечные остановки общественного транспорта.

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 По словам главы города там необходимо установить туалеты для водителей и мусорные баки.
На необустроенные остановки куряне жалуются в соцсетях.

— На моих страницах пишут, отсутствуют павильоны, нет туалетов, и водители вынуждены по кустикам бегать, — рассказал глава региона.
Мэрии было поручено исправить все недочеты и установить остановочные павильоны, оборудовать туалеты для водителей, сделать освещение и установить мусорные баки.
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