В Курске на конечных остановках общественного транспорта установят туалеты
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил мэрии обустроить конечные остановки общественного транспорта.
На необустроенные остановки куряне жалуются в соцсетях.
— На моих страницах пишут, отсутствуют павильоны, нет туалетов, и водители вынуждены по кустикам бегать, — рассказал глава региона.
Мэрии было поручено исправить все недочеты и установить остановочные павильоны, оборудовать туалеты для водителей, сделать освещение и установить мусорные баки.