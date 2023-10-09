В Курске завершено объединение городских больниц №2 и №1
Юридическое объединение курской городской больницы №2 и курской городской больницы №1 им. Н.С.Короткова завершено.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В поликлиническом отделении курской горбольницы №2 сейчас ведется ремонт. После его завершения здание продолжит работу как структурное подразделение поликлиники курской горбольницы №1 им. Н.С. Короткова.
Состояние здания, в котором располагался стационар горбольницы №2, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требует капитального ремонта. Поэтому стационарные отделения будут переведены в больницу №1 им. Н.С.Короткова, где для этого имеются свободные площади.