В Курске завершено объединение городских больниц №2 и №1

Юридическое объединение курской городской больницы №2 и курской городской больницы №1 им. Н.С.Короткова завершено.

Теперь здесь действуют единые система управления, службы закупок, юридические и кадровые службы, бухгалтерии. Произошедшие изменения в административной структуре повысят эффективность и сократят расходы, не связанные с медицинской деятельностью.В поликлиническом отделении курской горбольницы №2 сейчас ведется ремонт. После его завершения здание продолжит работу как структурное подразделение поликлиники курской горбольницы №1 им. Н.С. Короткова.Состояние здания, в котором располагался стационар горбольницы №2, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требует капитального ремонта. Поэтому стационарные отделения будут переведены в больницу №1 им. Н.С.Короткова, где для этого имеются свободные площади.