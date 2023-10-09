Православный праздник Покров отпразднуют в «Парке мельниц»
В «Парке мельниц» Пристенского района 14 октября состоится народный праздник «Покров на мельнице».
Фото с телеграмм канала Курская область
В программе: старинные крестьянские игры и состязания, конкурс на самую вкусную курскую кашу, интерактивный концерт, бесплатные мастер-классы по традиционным куклам и кожлянской игрушке, ремесленная и фермерская ярмарки. Курский шеф-повар угостит гостей «Ухой из петуха», а говорящая русская печь — румяными пирожками.
Добраться в «Парк мельниц» из Курска можно на личном транспорте или автобусах. Выезд 14 октября в 10:30 от филармонии на ул. Перекальского, 1. Обратно в Курск автобусы отправляются по мере заполнения с парковки «Парка мельниц».
Стоимость проезда на одного человека в две стороны – 500 рублей. Забронировать место в автобусе можно по ссылке: https://clck.ru/362UU8. Телефон для справок по транспорту: +7 (952) 495-04-52.