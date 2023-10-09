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Православный праздник Покров отпразднуют в «Парке мельниц»

В «Парке мельниц» Пристенского района 14 октября состоится народный праздник «Покров на мельнице».
Фото с телеграмм канала Курская область

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Гуляние пройдет с 12:00 до 17:00, вход свободный. 

 В программе: старинные крестьянские игры и состязания, конкурс на самую вкусную курскую кашу, интерактивный концерт, бесплатные мастер-классы по традиционным куклам и кожлянской игрушке, ремесленная и фермерская ярмарки. Курский шеф-повар угостит гостей «Ухой из петуха», а говорящая русская печь — румяными пирожками.

Добраться в «Парк мельниц» из Курска можно на личном транспорте или автобусах. Выезд 14 октября в 10:30 от филармонии на ул. Перекальского, 1. Обратно в Курск автобусы отправляются по мере заполнения с парковки «Парка мельниц».

 Стоимость проезда на одного человека в две стороны – 500 рублей. Забронировать место в автобусе можно по ссылке: https://clck.ru/362UU8. Телефон для справок по транспорту: +7 (952) 495-04-52.  
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