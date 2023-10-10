В Курской области построят завод по производству комбикормов для ценных пород рыб
При содействии Корпорации развития Курской области предприятие «Промрыбторг» реализует на территории региона инвестиционный проект.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Предприятие «Промрыбторг» находится на сопровождении у Корпорации развития Курской области. Инвестор уже получил банковское финансирование на сумму 50 млн рублей для реализации 1-го этапа.
Объем инвестиций предприятия будет порядка 127 млн рублей. Производство современное и экологически безопасное. Его мощность составит 2,5 тыс. тонн комбикормов в год. Проект позволит создать дополнительно 17 рабочих мест. После его реализации инвестор планирует увеличить мощность и расширить производство.