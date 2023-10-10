В Курской области построят завод по производству комбикормов для ценных пород рыб

При содействии Корпорации развития Курской области предприятие «Промрыбторг» реализует на территории региона инвестиционный проект.





Инвестор планирует расширение производства и строительство в Курске завода по производству комбикормов для ценных пород рыб – осетровых и лососевых. Проект ориентирован на замещение продукции иностранных производителей, занимавших более 90% российского рынка.Предприятие «Промрыбторг» находится на сопровождении у Корпорации развития Курской области. Инвестор уже получил банковское финансирование на сумму 50 млн рублей для реализации 1-го этапа.Объем инвестиций предприятия будет порядка 127 млн рублей. Производство современное и экологически безопасное. Его мощность составит 2,5 тыс. тонн комбикормов в год. Проект позволит создать дополнительно 17 рабочих мест. После его реализации инвестор планирует увеличить мощность и расширить производство.