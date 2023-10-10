В Курской области беременные женщины могут получить единое пособие

Для получения права на единое пособие ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения (12 506 рублей).

Также при назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.Единое пособие назначается будущей маме после наступления 12 недель беременности. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности. Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.Региональное отделение Социального фонда России назначает единое пособие в формате социального казначейства. Родителям достаточно подать заявление на портале госуслуг — остальные сведения поступают в рамках межведомственного взаимодействия.Будущим мамам, вставшим на учёт в ранние сроки, для получения единого пособия необходимо своевременно посещать врача, наблюдающего течение беременности. В данном контексте речь идет о периодах: 10-14 недель, 18-22 недели, 30-32 недели.Все необходимые сведения о посещении женской консультации медицинская организация передаёт самостоятельно в отделение Социального фонда России по Курской области. На основании полученных данных происходит выплата денежных средств.