В Курске приступили к строительству двухуровневой транспортной развязки
В Курске началось строительство двухуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Запланировано выполнить переустройство всех коммуникаций, попадающих в зону транспортной развязки, — это линии электропередачи, сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и связи.
Ограничений в движении транспорта не будет до начала проведения основных строительно-монтажных работ.
Проспекты Победы и Дериглазова, кроме наземных дорог и кругового движения, соединят два туннеля, что исключит пересечение основных транспортных потоков в одной плоскости.