В Курске приступили к строительству двухуровневой транспортной развязки

В Курске началось строительство двухуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы.

На данный момент заключен государственный контракт на выполнение работ по переустройству инженерных коммуникаций. Подрядная организация приступила к выполнению строительно-монтажных работ, которые планируют завершить до конца следующего года.Запланировано выполнить переустройство всех коммуникаций, попадающих в зону транспортной развязки, — это линии электропередачи, сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и связи.Ограничений в движении транспорта не будет до начала проведения основных строительно-монтажных работ.Проспекты Победы и Дериглазова, кроме наземных дорог и кругового движения, соединят два туннеля, что исключит пересечение основных транспортных потоков в одной плоскости.