На программное обеспечение МУП «Курскводоканал» произошла хакерская атака
На программное обеспечение учёта коммунальных услуг ЖКХ произошла хакерская атака.
Как сообщили в ведомстве, сотрудники были вынуждены в срочном порядке обратиться к фирме-разработчику программного комплекса для выполнения неотложных работ по восстановлению данных о расчетах с абонентами, преимущественно – с физическими лицами.
На данный момент ведутся работы по внесению данных, которые были искажены, в не полностью восстановленную историю за август, сентябрь в ручном режиме фирмой-разработчиком программного комплекса и специалистами «Курскводоканала».
Для улучшения качества обслуживания населения горожан в центре по обслуживанию абонентов «Курскводоканалом» дополнительно приобретено и установлено оборудование «Услуги электронной очереди».
Дополнительно данный вопрос взят на особый контроль в администрации Курска.