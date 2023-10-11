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На программное обеспечение МУП «Курскводоканал» произошла хакерская атака

На программное обеспечение учёта коммунальных услуг ЖКХ произошла хакерская атака.

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Из-за которой  вывело из строя программное обеспечение начислений абонентской базы предприятия МУП «Курскводоканал».

Как сообщили в ведомстве, сотрудники были вынуждены в срочном порядке обратиться к фирме-разработчику программного комплекса для выполнения неотложных работ по восстановлению данных о расчетах с абонентами, преимущественно – с физическими лицами.  

На данный момент ведутся работы по внесению данных, которые были искажены, в не полностью восстановленную историю за август, сентябрь в ручном режиме фирмой-разработчиком программного комплекса и специалистами «Курскводоканала».

Для улучшения качества обслуживания населения горожан в центре по обслуживанию абонентов «Курскводоканалом» дополнительно приобретено и установлено оборудование «Услуги электронной очереди».

 Дополнительно данный вопрос взят на особый контроль в администрации Курска.
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