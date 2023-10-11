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Завершилась передача полномочий отделов архитектуры и градостроительства администраций округов профильному комитету

В рамках поэтапной реализации административной реформы завершилась передача полномочий отделов архитектуры и градостроительства администраций округов профильному комитету.

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Ранее администрации округов приняли на себя полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных; ликвидации несанкционированных свалок на общественных территориях; регулированию вопросов несанкционированной торговли; реализации противопаводковых мероприятий и др. Их главы смогут быстрее решать проблемные вопросы на местах, а также давать оперативную обратную связь жителям.

 Вторым этапом административной реформы станет административно-территориальное преобразование Курска.

Рассматривается разделение Центрального округа на две части или изменение границ округов для образования трёх равноценных территориальных единиц. Оба варианта будут обсуждаться с горожанами.

 Территориальное деление города перенесено на 2025 год, потому что в следующем году нас ждут две избирательные кампании. Это выборы президента России и губернатора Курской области. В соответствии с федеральным законодательством об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме территориальные преобразования во время выборов в федеральные органы государственной власти не допускаются.

 
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