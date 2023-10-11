Завершилась передача полномочий отделов архитектуры и градостроительства администраций округов профильному комитету
В рамках поэтапной реализации административной реформы завершилась передача полномочий отделов архитектуры и градостроительства администраций округов профильному комитету.
Вторым этапом административной реформы станет административно-территориальное преобразование Курска.
Рассматривается разделение Центрального округа на две части или изменение границ округов для образования трёх равноценных территориальных единиц. Оба варианта будут обсуждаться с горожанами.
Территориальное деление города перенесено на 2025 год, потому что в следующем году нас ждут две избирательные кампании. Это выборы президента России и губернатора Курской области. В соответствии с федеральным законодательством об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме территориальные преобразования во время выборов в федеральные органы государственной власти не допускаются.