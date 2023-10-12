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Лента новостей / В регионе

В Курске состоялось заседание круглого стола по вопросам демографической политики

 В заседании  принял участие Губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Основной темой обсуждения стало внедрение опыта по созданию цифровой системы поддержки семей участников СВО, беременных, пожилых, а также многодетных семей.

 В Курской области действуют федеральные и региональные меры поддержки семей. Постоянно разрабатываются и появляются новые. Семьям с детьми выплачивается 16 видов пособий. С этого года областной маткапитал выдается не только на 3-го ребенка, но и каждого следующего, утверждены изменения в законодательстве, по которым многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка, а также компенсацию 10-50% на оплату обучения в учреждениях профобразования.

 Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова рассказала об опыте внедрения цифровой платформы «Патронаж».

Цифровая платформа позволяет значительно увеличить эффективность работы социальных кураторов. Через неё можно запросить консультацию, узнать о мерах поддержки и оформить их, заказать соцуслуги, связаться с медицинскими работниками.

  Роман Старовойт отметил, что создание такой системы позволяет значительно увеличить доверие граждан к органам государственной власти. Также глава региона поручил коллегам проработать вопрос внедрения подобной системы на территории Курской области.
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