В Курске состоялось заседание круглого стола по вопросам демографической политики

В заседании принял участие Губернатор Курской области Роман Старовойт.

Основной темой обсуждения стало внедрение опыта по созданию цифровой системы поддержки семей участников СВО, беременных, пожилых, а также многодетных семей.В Курской области действуют федеральные и региональные меры поддержки семей. Постоянно разрабатываются и появляются новые. Семьям с детьми выплачивается 16 видов пособий. С этого года областной маткапитал выдается не только на 3-го ребенка, но и каждого следующего, утверждены изменения в законодательстве, по которым многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка, а также компенсацию 10-50% на оплату обучения в учреждениях профобразования.Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова рассказала об опыте внедрения цифровой платформы «Патронаж».Цифровая платформа позволяет значительно увеличить эффективность работы социальных кураторов. Через неё можно запросить консультацию, узнать о мерах поддержки и оформить их, заказать соцуслуги, связаться с медицинскими работниками.Роман Старовойт отметил, что создание такой системы позволяет значительно увеличить доверие граждан к органам государственной власти. Также глава региона поручил коллегам проработать вопрос внедрения подобной системы на территории Курской области.