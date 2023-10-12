Записать ребенка в спортивную школу теперь можно через госуслуги
Жителям Курской области ещё одна услуга стала доступна в электронном виде.
Для подачи заявления необходим СНИЛС ребёнка. Одновременно можно подавать заявления сразу в несколько учреждений.
Чтобы подобрать спортивную школу, необходимо:
-выбрать услугу «Запись в организацию спортивной подготовки»;
-указать адрес, рядом с которым нужно найти организацию спортивной подготовки;
-из предложенного списка выбрать интересующий вид спорта;
-заполнить дополнительные параметры (указать пол и возраст ребёнка, а также установить поиск по организациям с открытым набором).
Заявление необходимо отправить не позднее, чем за месяц до вступительных испытаний. Организация спортивного учреждения рассмотрит заявку и пришлет информацию о проведении вступительного тестирования в личный кабинет пользователя на госуслугах. Результаты тестирования, рекомендации к зачислению и необходимые документы направляются также через ЕПГУ в режиме реального времени.