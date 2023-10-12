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Записать ребенка в спортивную школу теперь можно через госуслуги

Жителям Курской области ещё одна услуга стала доступна в электронном виде.

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Новый сервис помогает родителям выбрать спортивную школу и интересующий вид спорта в зависимости от указанного адреса.
Для подачи заявления необходим СНИЛС ребёнка. Одновременно можно подавать заявления сразу в несколько учреждений.

Чтобы подобрать спортивную школу, необходимо:
-выбрать услугу «Запись в организацию спортивной подготовки»;
-указать адрес, рядом с которым нужно найти организацию спортивной подготовки;
-из предложенного списка выбрать интересующий вид спорта;
-заполнить дополнительные параметры (указать пол и возраст ребёнка, а также установить поиск по организациям с открытым набором).

Заявление необходимо отправить не позднее, чем за месяц до вступительных испытаний. Организация спортивного учреждения рассмотрит заявку и пришлет информацию о проведении вступительного тестирования в личный кабинет пользователя на госуслугах. Результаты тестирования, рекомендации к зачислению и необходимые документы направляются также через ЕПГУ в режиме реального времени.
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