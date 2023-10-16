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Для двух особо охраняемых природных территорий установлены охранные зоны

На улицах Чумаковской и Овечкина введено одностороннее движение

В Курске состоится открытие модельной библиотеки-филиала №3 МБУК ЦСБ г. Курска

На финансирование грантов в 2024 году выделяет 10 миллиардов рублей

Поезд здоровья будет работать в Золотухинском районе

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