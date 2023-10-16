В Курске пять домов получили повреждения из-за массовой атаки беспилотников

Об этом на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 16 октября, рассказал мэр города Игорь Куцак.

Пять домов в Курске получили повреждения из-за массовой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, а также Курский район в минувшие выходные.Градоначальник напомнил, что в ночь с субботы на воскресенье, с 14 по 15 октября, над городом работала система противовоздушной обороны.«По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», - сообщил глава города.