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Лента новостей / В регионе

В Курске пять домов получили повреждения из-за массовой атаки беспилотников

Об этом  на оперативном совещании правительства региона в понедельник, 16 октября, рассказал мэр города Игорь Куцак.

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Пять домов в Курске получили повреждения из-за массовой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, а также Курский район в минувшие выходные.
Градоначальник напомнил, что в ночь с субботы на воскресенье, с 14 по 15 октября, над городом работала система противовоздушной обороны.

«По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», - сообщил глава города.
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