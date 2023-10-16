Поезд здоровья будет работать в Золотухинском районе

В Золотухинском районе 17, 18 и 19 октября будет работать Поезд здоровья.

Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Это завершающий выезд Поезда здоровья в населенные пункты области. В следующем году работа передвижной поликлиники будет продолжена. В течение октября и до конца этого года будут осуществляться плановые выезды врачей областной больницы в ЦРБ тех районов, где мобильный комплекс еще не был. На прием к специалистам пациентов направляют врачи районной больницы при наличии определенных показаний.