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Поезд здоровья будет работать в Золотухинском районе

В Золотухинском районе 17, 18 и 19 октября будет работать Поезд здоровья. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Это завершающий выезд Поезда здоровья в населенные пункты области. В следующем году работа передвижной поликлиники будет продолжена. В течение октября и до конца этого года будут осуществляться плановые выезды врачей областной больницы в ЦРБ тех районов, где мобильный комплекс еще не был. На прием к специалистам пациентов направляют врачи районной больницы при наличии определенных показаний.
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