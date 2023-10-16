На финансирование грантов в 2024 году выделяет 10 миллиардов рублей
Фонд президентских грантов начал прием проектов, претендующих на финансирование в 2024 году.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года.
При запросе гранта до 500 тыс. рублей дата регистрации должна быть до 16 апреля 2023 года, для организаций из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при запросе до 5 млн рублей - не позднее 17 июля 2023 года.
Подготовить и подать заявку можно на сайте: https://президентскиегранты.рф/