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В Курске состоится открытие модельной библиотеки-филиала №3 МБУК ЦСБ г. Курска


17 октября в 16.00 в Курске состоится торжественное открытие модельной библиотеки-филиала №3 МБУК ЦСБ г. Курска.


Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В комитете культуры рассказали, что на модернизацию библиотеки администрацией города Курска было выделено более 3,3 млн рублей.

В ходе капитального ремонта произведены: замена инженерных коммуникаций, установка дверных и оконных блоков; покраска стен во всех помещениях; монтаж потолка системы «Армстронг»; демонтаж и заливка пола, настил линолеума; монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

 В библиотеке нового формата созданы комфортные многофункциональные пространства для чтения, общения и творчества, внедрены инновационные SMART-компоненты: сенсорный игровой комплекс, «говорящие» ручки, «умный глобус».

Для художественно-творческой деятельности юных курян приобретен мультифункциональный игровой детский комплекс «Творческая мастерская» со световым столом для рисования песком и акваанимации.

Для самых маленьких читателей в библиотеке создано интерактивно-развивающее пространство «Скейт-парк», которое, помимо спортивной тематики, поможет детям освоить счет, развить мелкую моторику рук.


 


 
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