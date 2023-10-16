В Курске состоится открытие модельной библиотеки-филиала №3 МБУК ЦСБ г. Курска



17 октября в 16.00 в Курске состоится торжественное открытие модельной библиотеки-филиала №3 МБУК ЦСБ г. Курска.







В комитете культуры рассказали, что на модернизацию библиотеки администрацией города Курска было выделено более 3,3 млн рублей.В ходе капитального ремонта произведены: замена инженерных коммуникаций, установка дверных и оконных блоков; покраска стен во всех помещениях; монтаж потолка системы «Армстронг»; демонтаж и заливка пола, настил линолеума; монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.В библиотеке нового формата созданы комфортные многофункциональные пространства для чтения, общения и творчества, внедрены инновационные SMART-компоненты: сенсорный игровой комплекс, «говорящие» ручки, «умный глобус».Для художественно-творческой деятельности юных курян приобретен мультифункциональный игровой детский комплекс «Творческая мастерская» со световым столом для рисования песком и акваанимации.Для самых маленьких читателей в библиотеке создано интерактивно-развивающее пространство «Скейт-парк», которое, помимо спортивной тематики, поможет детям освоить счет, развить мелкую моторику рук.