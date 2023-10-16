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На улицах Чумаковской и Овечкина введено одностороннее движение

С 16 октября введено одностороннее движение на улицах Чумаковской и Овечкина.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Такое решение было принято в ГИБДД города Курска. Оно связано с недостаточной шириной улиц, которые не способны вместить несколько направлений движения совместно с парковочным пространством.

Одностороннее движение введено на улице Чумаковской от улицы Дзержинского до улицы Пионеров. По направлению к улице Пионеров от улицы Красной Армии движение на улице Чумаковской также будет односторонним.

На улице Овечкина аналогичная организация движения будет от улицы Пионеров в сторону Красной Армии и до дома № 3 по улице Овечкина.

 При этом от улицы Дзержинского до дома № 3 по улице Овечкина движение останется двусторонним.

 
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