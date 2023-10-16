На улицах Чумаковской и Овечкина введено одностороннее движение
С 16 октября введено одностороннее движение на улицах Чумаковской и Овечкина.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Одностороннее движение введено на улице Чумаковской от улицы Дзержинского до улицы Пионеров. По направлению к улице Пионеров от улицы Красной Армии движение на улице Чумаковской также будет односторонним.
На улице Овечкина аналогичная организация движения будет от улицы Пионеров в сторону Красной Армии и до дома № 3 по улице Овечкина.
При этом от улицы Дзержинского до дома № 3 по улице Овечкина движение останется двусторонним.